Moradores ficam chocados ao encontrarem homem dilacerado no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi brutalmente assassinado nesse sábado (5), no município de Barreirinha, no interior do Amazonas.

O corpo dele foi encontrado em meio a uma região de mata com diversos golpes de terçado. Um dos braços quase foi decepado pelo assassino em uma verdadeira cena de horror.

Sinais de tortura também foram detectados pelo corpo. Moradores da área disseram que a vítima era conhecida apenas como “Erasminho”, mas não souberam dar detalhes sobre ele. A Polícia Civil esteve na cena do crime e vai conduzir as investigações.