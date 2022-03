Moradores de rua são baleados na frente de SPA em Manaus enquanto esperavam comida

Ao sair, Rodrigo sentou ao lado de Wilson e Reginaldo, que estavam esperando comida no local. No tiroteio, as vítimas foram atingidas por balas perdidas e precisaram ser socorridas às pressas.

Manaus/AM – Dois moradores de rua, identificados como Wilson Vieira dos Santos, 54, e Reginaldo Pedro Nascimento, 60, foram baleados enquanto estavam sentados na frente do SPA Joventina Dias, localizado no bairro Compensa, na Zona Oeste, na tarde desse domingo (27).

