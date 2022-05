Moradores acordam ao som de tiros e encontram jovem morto em rua de Manaus

Ele foi atingido com tiros dois disparos na cabeça, um nas nádegas, um no braço direito, um na coxa direita, um no peito e outro nas costas.

Ao saírem de casa, se deparam com Adrian no chão sangrando bastante. Eles acionaram o Samu, mas a equipe constatou que o rapaz já estava morto.

O jovem era morador do bairro Petrópolis, mas o homicídio ocorreu na Rua 1 de Setembro, no bairro vizinho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.