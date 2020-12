Morador de rua leva facada e fica com as vísceras expostas em Manaus

Manaus/AM - O morador de rua Antonio Afonso Pereira, 54, foi esfaqueado no abdômen, na madrugada deste sábado (5), na rua São José Lourenço de Aguiar, bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, devido a gravidade dos ferimentos, Antônio ficou com as vísceras expostas. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Hospital 28 de Agosto.

A polícia não soube informar a motivação da tentativa de homicídio e nem quem seria o autor da facada. O caso está sendo investigado.