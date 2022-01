Morador de rua é atacado a golpes de gargalo de garrafa em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi parar no hospital ao ser atacado a golpes de gargalo de garrafa na noite dessa terça-feira (4), no Centro de Manaus. A vítima, que é morador de rua, relata que se envolveu em uma confusão com outros companheiros no Parque Jeferson Peres. No meio da briga, um dos homens se armou com o pedaço de vidro e o golpeou na perna. O agressor fugiu do local junto com os demais e o homem ferido recebeu os primeiros cuidados de uma equipe do Samu e em seguida foi encaminhado ao hospital.

