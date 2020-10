Modelo Fitness é encontrado em estado de decomposição em quarto de hotel

Michael Santos, um modelo de 27 anos, foi encontrado morto no quarto de um hotel nesse fim de semana em São Paulo. O corpo dele já estava em avançado estado de decomposição.

Funcionários do estabelecimento foram os primeiros a encontrar a vítima, após perceber o forte odor vindo do local. Assim que entraram, viram o quarto completamente desordenado com roupas e objetos espalhados pelo chão e o corpo de Michael estirado.

A polícia tenta desvendar o crime, nenhuma testemunha foi encontrada até o momento. Santos era modelo fitness e tinha quase 300 mil seguidores no Instagram.