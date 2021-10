Militar que abriu fogo em boteco será investigado por Corregedoria em Manaus

"O CBMAM encaminhará as informações para que a ocorrência seja apurada pela Corregedoria de Segurança Pública observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O bombeiro deve enfrentar um processo junto à Corregedoria. O homem surtou no estabelecimento e efetuou vários tiros para cima dentro do estabelecimento na noite desse sábado (9).

