Mensagens entre dona do Vitória e sargento entregaram traição e ameaça

Manaus/AM - O triângulo amoroso entre os donos dos supermercados Vitória e o sargento do Exército, Lucas Ramon Guimarães foi comprovado pela polícia por meio de mensagens trocadas entre os envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, Jordana Freire e Lucas trocavam mensagens e fotos constantemente e foi em uma dessas situações que Joabson Agostinho Gomes acabou descobrindo a traição.

Mesmo assim, os dois continuaram se falando posteriormente. Em uma das mensagens encontradas no telefone de Lucas, a empresária afirma que foi agredida a chutes pelo marido após a descoberta sobre o caso extraconjugal.

Ela chega a compartilhar fotos dos olhos inchados e de hematomas no corpo. "Ele ficou me chutando à noite com o pé. Meus olhos amanheceram inchados da porrada na cabeça", detalha Jordana na conversa.

Em outro trecho, Ramon diz que foi ameaçado por Joabson e que passou a andar armado com medo do homem: Tô com medo. Tô andando armado com medo", escreveu ele.

O sargento também chegou a contratar um segurança para garantir que o empresário não tentasse nada contra ele e começou a dar conta de seus passos através do compartilhamento de sua localização com pessoas mais íntimas dele.

Segundo a delegada Marna Miranda, Lucas e Jordana iniciaram um relacionamento amoroso em dezembro de 2020 e Agostinho descobriu a traição em julho de 2021. A partir daí, passou a ameaçar o sargento do Exército e a planejar a execução dele.

Além da relação extraconjugal, Gomes também descobriu que Lucas recebia grandes quantias de dinheiro de Jordana e que os valores eram desviados da rede de supermercados deles. O sargento chegou a devolver R$ 200 mil para Jordana antes morrer.

Lucas foi assassinado no dia 1 de setembro dentro de sua cafeteria na avenida Ayrão.

A polícia ainda não desvendou a identidade do pistoleiro, mas afirma que há elementos suficientes que apontam para Joabson como mandante do crime e para Jordana como cúmplice.

E ainda é investigada a hipótese de ela ter colaborado com o plano do marido para se livrar do amante e garantir a continuidade do casamento.