Menino de 9 anos é morto a facadas enquanto jogava videogame dentro de casa

Ao ouvir os gritos da criança, a mãe que estava no segundo andar desceu e viu o corpo do filho estirado na sala. Imediatamente ela também foi atacada e levou várias facadas pelo corpo. Os dois morreram na hora, o jovem que cometeu o crime foi preso e encaminhado ao hospital pois também se machucou durante a ação.

Algum tempo depois, ele foi a residência dela, onde a mesma morava sozinha com o filho, e desligou as câmeras de segurança. Ele atacou primeiramente o menino que estava jogando videogame na sala, no térreo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.