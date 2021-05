Menino de 8 anos é espancado pelo padrasto ao defender a mãe no Amazonas

De acordo com o delegado Valdenei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o menino foi agredido quando tentava proteger a mãe, de 31 anos, das agressões do marido. “Um popular chegou desesperado na delegacia dizendo que uma criança e uma mulher estavam sendo espancados. Os policiais foram até o local e prenderam o suspeito”, disse.

Manaus/AM - Uma criança de 8 anos foi parar no hospital após ser espancada com um cabo de vassoura pelo padrasto de 22 anos. O crime ocorreu em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, nessa quinta-feira (27).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.