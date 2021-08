Menino de 6 anos grava irmã sendo esfaqueada e envia para a mãe; vídeo

De acordo com o G1, o menino realizou a gravação com a intenção de enviar para a mãe. Uma discussão teria motivado a tentativa de homicídio, mas a polícia ainda tenta desvendar o caso.

Um menino de 6 anos filmou o momento em que sua irmã, uma adolescente de 14 anos, é esfaqueada no pescoço por uma outra adolescente de 13. O caso ocorreu foi divulgado nesta terça-feira (17), mas ocorreu no último sábado (14), em São Paulo.

