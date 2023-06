Menino de 3 anos espancado pelo pai morre em hospital de Manaus

Com várias lesões pelo corpo e com as mãos queimadas, o menino foi socorrido para uma unidade hospitalar do município, mas precisou ser transferido. “Em decorrência da gravidade dos hematomas a criança não apresentou melhoras em seu quadro clínico, por isso, foi encaminhada a uma unidade hospitalar de Manaus”, relatou o delegado.

Segundo o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, o homem foi autuado em flagrante na quarta-feira (7) após ter lesionado o próprio filho na comunidade Rumo Certo, Ilha do Quatá, em Presidente Figueiredo, no Amazonas

