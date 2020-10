Menina de 9 anos é estuprada por amigo da família

Uma menina de 9 anos foi estuprada nessa terça-feira (20), dentro de casa por um amigo, 22, da família dela. O caso aconteceu no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, no momento do crime, a criança estava sozinha em casa.

A mãe contou à polícia que precisou deixar a menina porque um familiar teria morrido e ela precisava liberar o corpo. Ao chegar ao hospital, ela percebeu que faltava um documento e pediu que um amigo dela e fosse à casa para fazer uma foto do mesmo e enviar para o telefone.

E foi nesse momento, que o jovem aproveitou para violentar a garota. Logo depois do crime, a vítima mandou uma mensagem desesperada para a mãe pedindo para que ela não permitisse mais que o homem fosse ao local.

Ao perceber que a criança já tinha revelado tudo à mãe, ele tentou convencê-la a fingir que nada tinha acontecido, mas a menina começou a gritar pelos vizinhos.

A mulher estranhou e correu para casa para saber o que tinha acontecido, ao saber do abuso ela ficou revoltada e procurou a delegacia para registrar o caso. O suspeito foi preso e na delegacia contou que tinha sofrido um surto, por isso, cometeu o ato “impensado”. Ele vai responder por estupro de vulnerável e deve permanecer preso.