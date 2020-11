Menina de 10 anos é estuprada e engravida do irmão no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia após estuprar e engravidar a própria irmã de apenas 10 anos de idade. A criança está gravida de 20 semanas. O adolescente foi detido na noite de segunda-feira (9), no município de Manacapuru.

Segundo a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, na noite de segunda, a avó da criança compareceu na delegacia para informar que a neta poderia estar grávida,

A criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde foi comprovado que ela está grávida de 20 semanas.

De acordo com a delegada, no hospital, a menina foi ouvida por uma equipe multidisciplinar do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis) e relatou que o abusador era o próprio irmão, um adolescente de 17 anos.

"Como o irmão também é menor de idade, ele irá responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)’’, informou a delegada.

A delegada disse ainda, que o suspeito não prestou depoimento, até o momento, pois se automutilou ao ser denunciado pela vítima e foi internado em outra unidade médica.

A criança passou por atendimento psicológico e foi encaminhada para acompanhamento especializado no Instituto da Mulher, em Manaus. Caso seja comprovado o abuso sexual por parte do irmão, ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e o procedimento encaminhado à Justiça.

Roberta Merly afirmou que irá investigar se há outras pessoas envolvidas nos abusos.