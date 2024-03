Membros do tribunal do crime são presos por torturar, esquartejar e jogar vítimas no Rio Negro

Manaus/AM - Dois homens, identificados como Jackson de Oliveira Teixeira, 21, e Thyago Queiroz Andrade, 34, foram presos entre a noite dessa segunda-feira (25) e madrugada desta terça (26), suspeitos de integrarem uma facção criminosa que sequestrava, torturava e esquartejava desafetos no bairro Compensa, na zona oeste.

“A investigação começou no ano passado, quando um jovem, de nome Anderson Augusto Pacaio de Azevedo, desapareceu e encontramos indícios de que ele teria sido executado (...) Conseguimos identificar que o Jackson conduziu essa vítima para esse local, a mando o pai dele, para ser interrogada. Eles acreditavam que a vítima teria subtraído a droga de um traficante da mesma facção”, explica o delegado Fábio Aly.

O delegado conta que a intenção de Jackson, Thyago e de outras seis pessoas que estavam com eles, era fazer Anderson confessar ou entregar quem teria roubado a droga. Porém, durante a tortura, a vítima acabou morrendo. “Acabaram torturando a vítima em excesso. Ela veio ao óbito no local e eles esquartejaram a vítima e se desfizeram do corpo no Rio Negro”.

No decorrer das investigações, a polícia descobriu que Anderson não era a primeira pessoa executada pelo tribunal do crime.

“Esse grupo, segundo testemunhos que conseguimos, atua ali há muito três anos já, nessa situação de tribunal de crime. Eles são conhecidos como Tropa da Canoa. São essas pessoas que estão sendo divulgadas e estão sendo procuradas hoje”.

Com o avançar do processo investigatório, Jackson foi localizado na noite dessa segunda-feira no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte, e foi preso durante a Operação Raio X.

Com ele, a polícia encontrou drogas e R$ 2.835 em espécie. Vale destacar que Jackson é um dos líderes do tráfico no bairro Compensa, na zona oeste. Conforme a PC, o pai dele Pedro Wask Teixeira, também conhecido como "Belo", é quem chefia a área e é considerado um criminoso de alta periculosidade. O homem tem vários mandados de prisão em aberto.

Thyago foi o segundo suspeito preso, mas assim como Jackson, nega o crime. O delegado afirma que o grupo fez outras vítimas e que segue com as investigações para encontrar e prender os outros assassinos.