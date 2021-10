Membros do CV abrem fogo contra casa e avisam que vão expulsar famílias de rivais em Manaus

Os faccionados empunham as armas abrem fogo várias vezes contra uma casa de dois pisos e avisam que vão expulsar os moradores do bairro.

No vídeo, os criminosos se identificam como membros da facção Comando Vermelho. Eles afirmam que o ataque é um ato de vingança contra dois rivais conhecidos como "Shrek e Wesley”, que teriam ameaçado e atirado contra a residência de familiares de outros membros do CV.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.