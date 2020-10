Membro de facção que participava de homicídios em série é preso em Manaus

Manaus/AM - O membro de uma facção criminosa foi preso nessa terça-feira (28) após denúncia de que estaria circulando armado na Travessa Pantanal, no bairro Compensa 3, Zona Oeste. O acusado, de 27 anos, é considerado altamente perigoso.

Segundo a polícia, ele teria participação em dezenas de homicídios relacionados à disputa de organizações criminosas do tráfico de drogas, ocorridos no bairro.

O jovem já tinha sido preso em fevereiro deste ano, com seis armas de fogo no beco do Areal. Ele acumula quatro prisões, incluindo passagens policiais por roubo à mão armada. A polícia investiga o uso das armas em uma série de assassinatos ocorridos na Compensa.

Ao abordá-lo, na Travessa Pantanal, os agentes encontraram entorpecente e três balanças de precisão. Depois disso, ele entregou que a arma relatada na denúncia estava escondida na casa de um comparsa, na Rua T6. O sujeito não foi encontrado, mas os policiais obtiveram a identificação, e ele vai responder a um inquérito por posse ilegal de arma de fogo.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, localizado no Santo Agostinho, zona oeste. Denúncias ao 181 podem ser feitas de forma sigilosa e gratuita 24 horas por dia.