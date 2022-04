Médico suspeito de fazer programas com adolescentes em Manaus terá que cumprir medidas restritivas

Manaus/AM – O médico Edson Ritta Honorato, suspeito de explorar sexualmente adolescentes em Manaus, deixou a prisão, mas terá que obedecer a uma série de medidas restritivas impostas pela Justiça.

Segundo o Tribunal de Justiça do Amazonas, a juíza Themis Catunda de Souza Lourenço, determinou que o homem não se aproxime em hipótese alguma da vítima e nem mantenha contato com ninguém da família dela enquanto durarem as investigações.

“A magistrada concedeu Medidas Protetivas de Urgência em favor da suposta vítima (...), proibição do flagranteado de se aproximar da suposta vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 metros de distância; proibição do flagranteado de manter contato com a suposta vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; proibição do flagranteado de frequentar lugares onde a suposta vítima frequente, ou convidá-la para frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica da adolescente”, estabelece a juíza.

Caso haja quebra de qualquer uma dessa medidas, o relaxamento pode ser revisto e Edson preso novamente. A soltura do suspeito foi concedida depois que Themis encontrou algumas irregularidades no ato da prisão em flagrante.

A decisão polêmica surpreendeu até mesmo a delegada do caso, Joyce Coelho, que discordou dos motivos alegados pela juíza. Joyce afirmou, porém, que novas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias e não descarta que Edson possa voltar para a cadeia.