Médico é preso suspeito de pagar por programas sexuais com adolescentes em Manaus

Edson vai responder por exploração de trabalho infantil e favorecimento à prostituição. Se no decorrer dos trabalhos a polícia descobrir alguma vítima com menos de 14 anos, ele também pode ser acusado de estupro de vulnerável.

No momento da prisão, o médico negou as acusações de prostituição e disse que contratava as menores apenas para limpar a casa.

“Ele pagava pra ela R$150 pelos programas sexuais, que era semelhante ao valor que ele pagava pelas faxinas. Também oferecia telefone, no caso da irmã, que ele conheceu com 14 anos, foi através de um agenciador, a irmã já falou”.

Após denúncia anônima, o acusado foi surpreendido na garagem da casa, que mantinha exclusivamente pra isso, com uma jovem de 16 anos que revelou à polícia que manteve relações com ele em troca de R$ 150.

O homem costumava atrair as vítimas com propostas de trabalho, para então praticar os crimes de exploração sexual e favorecimento à prostituição.

Manaus/AM – O médico Edson Ritta Honorato, de 67 anos, foi preso suspeito de manter relações com adolescentes em uma casa localizada em um condomínio no bairro São José, nas Zona Leste.

