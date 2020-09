Médica picada por cobra jararaca em cachoeira deixa UTI

A médica Dieynne Saugo, 33, que foi picada por uma cobra da espécie jararaca quando tomava banho em uma cachoeira de Nobres, a 151 km de Cuiabá, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na tarde de segunda-feira (7) e segue na unidade semi-itensiva.

Segundo um site de notícias do Globo, Dieynne foi picada pela cobra no dia 30 de agosto, enquanto tomava banho com amigos na Cachoeira Serra Azul, em Nobres. A cobra despencou com a queda d’água da cachoeira e atingiu a vítima. Ela foi picada duas vezes, no rosto e no pescoço.

Ela chegou ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) vomitando sangue e com edemas. Após receber o soro antiofídico, ela foi encaminhada ao Complexo Hospitalar de Cuiabá.