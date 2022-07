Médica é baleada dentro de ambulância em movimento enquanto atendia paciente

A médica foi socorrida e encaminhada a um hospital particular. Detalhes do estado de saúde dela não foram divulgados.

Uma médica, 30, foi baleada enquanto atendia um paciente dentro de uma ambulância nessa segunda-feira (25), no bairro do Porto, localizado na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.