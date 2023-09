Marido tenta matar esposa a tiro no meio da rua e acaba preso em Manaus

Manaus/AM – Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (9), após atirar na própria esposa, de 29 anos, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 1h30, e quando os agentes chegaram no local, o suspeito ainda estava com a arma de fogo em mãos. Ele foi imobilizado e encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Também foi apreendido com ele a arma e 17 munições.

Já a vítima foi atingida com um tiro na perna esquerda e foi atendida no SPA do Galileia.