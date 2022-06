Marido que jogou água quente na esposa em Manaus queria que ela largasse emprego

Manaus/AM – Jéssica de Oliveira Gomes, a jovem que teve parte do corpo queimado com água quente jogada pelo próprio marido durante uma briga, foi atacada por não querer abandonar o emprego.

Segundo o pai da vítima, Jéssica sempre priorizou a carreira profissional, mas conseguia conciliar o trabalho e a família. Ela e o marido estavam juntos há sete anos e têm uma bebê juntos, ambos também têm filhos de relacionamentos, mas segundo os parentes, o casal sempre viveu bem.

O acusado costumava frequentar as festas da família e até o último sábado (4), ele nunca tinha apresentado nenhum comportamento violento, de acordo com o pai de Jéssica. Porém, o emprego da moça voltou a incomodar no final de semana e dois iniciaram uma discussão em casa.

No meio da briga, o marido exigiu que a vítima pedisse demissão e como ela se recusou, ele foi até a cozinha, pegou uma panela que estava no fogo com pupunha cozinhando e tentou jogar no rosto de Jéssica, que estava com filha no colo.

Para proteger a bebê, a mãe abraçou a criança e se virou rapidamente, sofrendo queimaduras nas costas e nádegas. A dor foi tanta que ela desmaiou, enquanto isso, o marido fugiu do local e deixou trancada.

Jéssica só foi achada por familiares no domingo e após ser levada para o Hospital 28 de Agosto, permanece na ala de queimados. O marido, por sua vez, ainda não foi encontrado.