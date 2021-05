Marido espanca esposa até a morte com taco de beisebol

O corpo de Larissa foi achado em cima da cama do casal após denúncia anônima. A mãe do acusado, um homem de 23 anos, ainda tentou despistar a polícia e esconder o crime, mas tudo foi descoberto e o homem preso ao ser encontrado escondido na casa do pai.

Larissa Nascimento, 22, foi assassinada pelo próprio marido na casa onde morava com o suspeito e o filho de apenas oito meses de vida. A jovem foi brutalmente espancada com um taco de beisebol.

