Marido espanca e ameaÃ§a matar mulher com tiro de espingarda no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso depois de espancar a esposa e ameaçá-la de morte com uma espingarda nas mãos. O caso ocorreu na nessa quinta-feira (18), na cidade de Envira, no interior do Amazonas.

A jovem de 19 anos, conta que o companheiro desferiu tapas e puxões de cabelo contra ela, em seguida pegou a arma e descontrolado começou a gritar que iria assassiná-la.

A mulher conseguiu chamar a polícia e o acusado foi preso no próprio imóvel, na rua Iracema, no bairro Várzea. Ele foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia do município.