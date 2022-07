Marido é suspeito de esquartejar e enterrar a mulher no quintal de casa

O corpo de uma mulher foi encontrado na terça-feira (12) enterrado no quintal da casa dela, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Cláudia Gonçalves de Moura, de 51 anos.

De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime é o marido José Carlos Martins Esperidião, que foi preso no local após confessar o crime. A mulher estava desaparecida desde 4 de julho.

Antes do desaparecimento, ela tinha tido uma briga pública com o marido, mas disse que iria trabalhar normalmente no dia seguinte, o que não aconteceu.

Amigos da mulher descobriram que ele estava com o celular dela e a polícia foi acionada. Durante buscas, os agentes encontraram o corpo de Cláudia esquartejado e enterrado no quintal.

O suspeito deve responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.