Marido é preso suspeito de matar amazonense a facadas no dia do aniversário

Telma Gervásio Dias, 33, foi assassinada a facadas dentro da casa onde morava com os filhos e o marido na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. A amazonense foi achada com mais 10 perfurações pelo tórax, horas depois de comemorar seu aniversário.

O corpo dela foi encontrado na última terça-feira (11), após vizinhos encontrarem a porta da casa aberta e chamarem a polícia. O esposo, Samoel Rech, é o principal suspeito do crime, ele é o pai da filha mais nova de Telma, uma menina de três anos.

O homem chegou a fugir após o crime e deixou os filhos da vítima dormindo na cena do crime. Horas depois,Samuel foi encontrado escondido na casa dos pais.

Segundo a delegada do caso, antes de fugir ele teria contado à familiares que tinha esfaqueado Telma: "O suspeito era companheiro dela há alguns anos, tinham uma filha. Está foragido, mas confirmou para familiares ter golpeado a companheira antes de empreender fuga", disse Liziane Junges, ao G1 Local.

De acordo com parente da mulher, o relacionamento do casal sempre foi conturbado e marcado por brigas e discussões. Telma chegou a denunciar o companheiro por agressão e ganhou medida protetiva, mas continuou no relacionamento com ele.

A polícia deve ouvir Samoel nesta quinta-feira (13) e acredita que o suspeito possa revelar a motivação do crime. Telma deixou dois filhos, um de oito e outro de 3 anos.