Marido de delegada é preso com arma e em viatura policial em Manaus; vídeo

Flaviano foi preso na saída de uma academia, localizada no bairro Parque 10, na zona Centro-Sul de Manaus, e alegou que a esposa estaria viajando de férias, por isso estaria com a picape e arma de fogo dela.

Manaus/AM - Flaviano de Abreu Soares foi preso, nesta quinta-feira (26), por suspeita de estelionato ocorrido no município de Coari, no interior do Amazonas. Ele é marido da delegada Reika da Costa Pinto, titular da Delegacia Especializada do Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), e estava armado com uma pistola e em uma picape que pertence à Polícia Civil.

