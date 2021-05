Manaus revisa dados de quem não recebeu Auxílio Empreendedor

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o pagamento do “Auxílio Empreendedor”, no valor de R$ 300 a cada beneficiário (permissionários, empreendedores e trabalhadores informais de Manaus), iniciou de forma antecipada e mais de 4 mil pessoas já receberam o benefício, porém ainda há cerca de mil beneficiários que não receberam o pagamento, devido inconsistências informadas pelos próprios proponentes, na realização do cadastro.

Devido ao ocorrido, o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), da Semtepi, está realizando uma nova triagem para verificar os dados inconsistentes, portanto, os beneficiários que deram informações bancárias de terceiros ou estão com a conta desativada, devem enviar os dados atualizados para o e-mail [email protected], até as 8h da próxima segunda-feira, 3/5. Ao cruzar o nome, CPF e agência bancária, o sistema vai conferir os dados informados que precisam ser compatíveis.

Ao longo da próxima semana, o Fumipeq realizará o pagamento dos demais empreendedores anteriormente aprovados para o recebimento.

As inscrições do “Auxílio Empreendedor” foram encerradas no dia 18/4, contabilizando 15.787 inscritos. Entre os quase 16 mil cadastros realizados, a maioria é de empreendedor informal, 3.471 são de microempreendedores individuais (MEI) e outros 2.974 são permissionários de galerias populares.