Mala com 16 quilos de maconha avaliada em R$ 130 mil é apreendida no Amazonas

O dono da bagagem ainda não foi localizado e segue foragido. Ainda conforme a polícia, o homem foi identificado pelos agentes federais após ser flagrado pelas câmeras do circuito interno do aeroporto.

Manaus/AM - Uma mala com 16 quilos de maconha, do tipo skunk, avaliada em R$ 130 mil, foi apreendida pela Polícia Federal no último sábado (18) no aeroporto de Tefé, no Amazonas.

