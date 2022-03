Mais um corpo de vítima de chacina no Amazonas é encontrado pela polícia

Os homicídios podem ter sido motivados por vingança. Isso porque, segundo a polícia, no último dia 23 de fevereiro, Oney se desentendeu com um Josué Silva dos Santos, conhecido também como “China”, e o atacou a facadas.

De início, as informações coletadas eram que Oney havia sido sequestrado pelos mesmos assassinos da família, mas a perícia constatou que o corpo dele se fundiu com o do irmão quando estavam sendo queimados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.