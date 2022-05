Mais de 59 kg de drogas foram apreendidas, em 16 dias, em Manaus

As informações podem ser repassadas para o sistema de segurança através do número 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24h por dia e a denúncia pode ser feita de maneira anônima.

Além disso, o secretário de Segurança Pública determinou que Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reforcem o policiamento ostensivo e investigativo, com a intensificação de suas respectivas operações. No início da noite desta quarta-feira (04), as ações acontecem simultaneamente na capital para coibir práticas criminosas.

Manaus/AM - A força-tarefa, montada no dia 18 de abril deste ano, registrou, até esta quarta-feira (03), a prisão de 203 pessoas em ações das polícias Militar e Civil, em Manaus. Além disso, foram retiradas 63 armas de fogo das mãos de criminosos e 59 quilos de drogas. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp).

