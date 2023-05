Mais de 50 pessoas são presas no fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (12) e as primeiras horas desta segunda-feira (15/05), 53 pessoas foram presas e quatro adolescentes foram apreendidos em Manaus e nos municípios de Beruri, Envira, Iranduba, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Tapauá, Tefé, Uarini e Santo Antônio do Içá.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, dez armas de fogo, 69 munições, R$ 3.243 em espécie e aproximadamente 539 porções de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (12), um homem, de 24 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste. Com ele, foram encontradas 29 trouxinhas de oxi, uma porção média de oxi, seis trouxinhas de maconha e uma porção média de maconha. O suspeito foi conduzido ao 14º DIP.

No bairro Novo Aleixo, na zona norte, um homem, 30, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, por policiais militares da Força Tática, no sábado (13). Os policiais apreenderam um revólver, de calibre 38, com seis munições intactas, três celulares e R$ 340 em espécie. O homem foi levado para o 6º DIP.

No domingo (14), um homem, 20, foi preso por policiais militares da 20ª Cicom, pelo crime de tráfico de drogas, na Rua Zero do Parque Riachuelo, zona oeste da capital. Com o suspeito foram apreendidas 43 porções de maconha. Ele foi direcionado ao 19° DIP.

Interior

No município de Envira, policiais militares prenderam um homem, 36, pelo crime de tráfico de drogas e estupro de vulnerável, contra uma criança de 12 anos. Com o suspeito foram apreendidas dez porções de maconha, um celular, uma chave e R$ 65 em espécie. O suspeito foi encaminhado para a 66ª DIP.