Mais de 40 pessoas são presas no Amazonas no fim de semana

Manaus/AM - Entre a manhã de sexta-feira (31) e as primeiras horas desta segunda-feira (3), 43 pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos em Manaus e nos municípios de Anamã, Apuí, Boca do Acre, Eirunepé, Humaitá, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé e Uarini.

Ao todo, as equipes policiais tiraram de circulação, 11 armas de fogo, 66 munições, R$3.238,40 em dinheiro e cerca de 4kg de entorpecentes. A maioria das prisões foi efetuada por suspeita dos presos terem envolvimento em crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas.

Na sexta-feira (31), três homens, com idades entre 19 e 24 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Centro, na zona sul. Em posse dos mesmos, foi encontrada uma arma branca (faca), 49 trouxinhas de oxi, duas pedras grandes de oxi, três pedras grandes de cocaína, uma balança de precisão e R$ 372 em dinheiro. A prisão foi efetuada por policiais militares da 24ª Cicom. Os suspeitos foram conduzidos ao 1º DIP.

No bairro Santa Luzia, também na zona sul, uma mulher, de 36 anos, foi presa por policiais militares da Força Tática, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no sábado (01/04). Com a suspeita foram apreendidas duas munições, dois carregadores de pistola, de 9 mm, uma porção média em gramas de oxi e cinco trouxinhas de cocaína cada. A suspeita foi levada para o 1°DIP.

No domingo (2), um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por policiais militares da 5ª Cicom, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Santo Antônio, zona oeste da capital. Em posse do infrator foram apreendidos 21 trouxinhas de cocaína, 29 trouxinhas de oxi, uma trouxinha de maconha. Ele foi encaminhado a DEAAI.

Interior

No município de Anamã, policiais militares prenderam um homem, de 25 anos, pelo crime de violência doméstica, praticado contra sua companheira, uma mulher de 34 anos. O homem foi encaminhado à 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

As demais prisões ocorreram nos municípios de Apuí, Boca do Acre, Eirunepé, Humaitá, Juruá, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tefé e Uarini.