Mais de 40 pessoas são presas durante o final de semana no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 40 pessoas foram presas por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante o fim de semana no Amazonas. As 46 prisões aconteceram em Manaus e nos municípios de Autazes, Boca do Acre, Coari, Careiro da Várzea, Lábrea, Maués, Manacapuru e Tefé. Ao todo, foram apreendidos mais de um quilo de drogas, 17 armas de fogo, 90 munições, uma balança de precisão e R$ 2,8 mil em espécie. Além do cumprimento de dois mandados de prisão em aberto. Na noite de sexta-feira (07), um homem,56, foi preso por tráfico de drogas, na rua Itapemirim, bairro Francisca Mendes, zona norte. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, duas munições do mesmo calibre, 200 porções de oxi e R$ 500 em espécie. O homem foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um homem, 21, foi preso na rua Seringal, bairro Santo Agostinho, zona oeste, na madrugada do domingo (09), com ele foram apreendidas 185 porções de oxi e maconha, além de dois rádios comunicadores. O suspeito foi levado para o 19º DIP. Ainda na zona oeste, no bairro Tarumã, um homem, 56, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no ramal do Baiano. O suspeito tinha uma pistola calibre 380, uma pistola calibre 58, um revólver calibre 38, um revólver calibre 22, uma escopeta calibre 36, e 20 munições intactas. O homem foi conduzido para o 19º DIP. Uma mulher, 29, foi presa no município de Lábrea com aproximadamente um quilo de oxi. A suspeita foi levada à delegacia de Lábrea.

