Mais de 200 kg de drogas escondidas em assentos de embarcação são apreendidos no Amazonas

De acordo com informações da polícia, os militares receberam uma denuncia informando que a embarcação Raul Araújo, que estaria ancorada no porto do município, estava transportando um bote, tipo voadeira, com substância entorpecente. Durante revista, os policiais encontraram 242 tabletes de maconha, tipo skunk, escondidos dentro dos assentos do barco.

