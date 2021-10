Mais de 10 pessoas são presas durante patrulhamento no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 13 pessoas e apreendeu três adolescentes em ações ostensivas realizadas durante o fim de semana no interior do estado. As prisões foram registradas nos municípios de Iranduba, Humaitá, Presidente Figueiredo, Uarini, Careiro Castanho, Guajará, Benjamin Constant, Maués, Carauari, Anamã, Uarini e Ipixuna.

Crimes como tráfico de drogas, roubo, violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões. A PMAM também cumpriu um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado durante as ações. Ao todo, foram apreendidas mais de 189 porções de entorpecentes, três armas de fogo, 76 munições, uma balança de precisão e R$ 2.445 em espécie.

No município de Ipixuna, policiais militares do 8º Grupamento de Polícia Militar (GPM) apreenderam, na noite de domingo (03), um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Ele foi abordado por volta das 23h30, no bairro Morro dos Encarnados. Durante a revista pessoal, foram encontradas 44 porções de entorpecentes dos tipos maconha e cocaína, além de R$ 179 em espécie. O menor infrator foi levado até a 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Em Presidente Figueiredo, uma mulher foi presa por tráfico de drogas e uma adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao mesmo crime, na noite de sábado (02/10).

Após serem acionados por denúncias de vizinhos, a equipe foi até o local informado e realizou revista na residência, onde foram encontradas e apreendidas 127 porções de entorpecentes entre cocaína, crack e pasta-base de cocaína, além de cadernos com anotações de possíveis compradores do material, quatro celulares e R$ 1.964 em espécie. A dupla foi encaminhada para a 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais Militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM), em ação conjunta com Policiais Civis do 81° DIP, prenderam um homem de 21 anos, foragido da justiça, no município de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus).

De acordo com o comandante do 3° GPM, por volta das 23h da noite deste sábado (02/10), o foragido foi abordado e reconhecido por policiais em patrulhamento de rotina.

Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado no município de Anori. O acusado foi conduzido à 81ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, onde permaneceu até a manhã de domingo, em seguida, foi transferido para o município de Anori.