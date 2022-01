Mais de 1 tonelada de pescado no período de defeso é apreendida no porto de Manaus

Segundo os Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (CPAmb), durante uma fiscalização rotineira na Feira da Panair, eles identificaram uma embarcação atracada no porto oriunda do município de Beruri, interior do Amazonas e procederam a abordagem. Durante a inspeção, os militares encontraram na câmara frigorífica, a existência de aproximadamente, 1.390 quilos de pescado constatado irregular, de espécimes como Pacú, Aruanã e Sardinha, todas com a pesca proibida por se encontrarem em período legal de defeso.

