Mãe surta após confusão e mata filho com oito facadas dentro de casa

Manaus/AM - Após bebedeira e discussão, uma mulher de 51 anos matou o próprio filho com 8 facadas enquanto ele dormia na casa onde moravam na cidade de Anápolis, em Goiás, na noite desse domingo (8).

A vítima tinha 26 anos e uma relação conturbada com a mãe. A polícia descobriu que os dois costumavam protagonizar brigas com xingamentos da parte dele e agressões físicas da parte dela. Além disso, ela também batia com frequência nos filhos menores.

Na noite de ontem, embriagados eles se desentenderam e ficaram bastante alterados. O rapaz foi para o quarto e deitou na cama para descansar, foi nesse momento que a mulher o atacou e golpeou quatro vezes no tórax e quatro no braço. O jovem morreu no local.

Depois do crime, ela foi até a casa da vizinha ainda com a faca nas mãos e banhada em sangue e confessou que havia matado o filho. A polícia acompanha e investiga o caso.