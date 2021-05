Mãe se entrega à polícia após suspeitas de vender filhas em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher se entregou à polícia, nesta terça-feira (18). Ela é suspeita de agenciar abusos sexuais contra as próprias filhas de apenas 08 e 12 anos, em troca de dinheiro.

O pai das meninas e um homem foram presos, durante uma operação policial deflagrada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), nesta manhã, que investigava o crime desde dezembro do ano passado.

O crime foi descoberto depois que as irmãs desapareceram por sete dias após irem passar o fim de semana em um sítio com a mãe, na BR-14. Na época, como o padrasto havia sumido junto com elas, levantou-se a hipótese de que ele teria violentado as duas.

Investigando mais a fundo, a polícia descobriu que as meninas eram exploradas sexualmente pelo próprio pai. Durante depoimento, uma das meninas contou que se perdeu na mata com a irmã e o padrasto que descobriu que ela teria sido mandada para lá naqueles dias porque seria vendida novamente para outro homem. Na tentativa de protegê-las, o marido da mãe fugiu com as crianças.