Mãe se desespera ao receber ligação denunciando que filho foi esquartejado no Amazonas

Manaus/AM - A polícia investiga o suposto assassinato de Valmir Bentes Andrade Júnior, 22, que teria sido morto a facada no bairro Mamoud Amed, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

A mãe da vítima afirma que ele está desaparecido desde o último domingo (13) e conta que no dia seguinte recebeu a ligação de uma mulher afirmando que Valmir foi esquartejado e que as partes do corpo do rapaz teriam sido descartadas em um aningal que fica próximo à casa da família.

Moradores da área também falaram com a família e confirmaram que viram Valmir ser morto.

Durante buscas feitas por parentes próximo ao local indicado pela denúncia, eles acharam a sandália usada por Valmir no dia do desaparecimento e também uma faca suja de sangue.

A família, porém, sofreu ameaças no local e por isso, não pode continuar com a procura. A polícia foi acionada e está trabalhando no caso, mas o corpo ainda não foi encontrado.

A mãe de Valmir está desesperada e afirma que quer apenas o corpo do rapaz para dar a ele um enterro digno.