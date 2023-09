Mãe que ameaçou filha de 7 anos estuprada por padrasto é presa em Manaus

Tendo em vista isso, a Justiça decretou a prisão temporária da mulher, e a preventiva do indivíduo, que está sendo procurado. As investigações seguem em andamento para localizar e prender o infrator.

Após isso, foi solicitada uma medida protetiva para ela, que foi decretada pela Justiça, e a criança passou a morar com a tia. Entretanto, a mãe foi até a casa, pegou a menina, e levou para morar novamente com ela e o homem.

