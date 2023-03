Mãe presa por torturar filho de 3 anos em Manaus queria atingir pai da criança, diz delegada

Como a mãe e o filho moravam sozinhos, a guarda provisória do menino ficou com um tio materno.

Ainda de acordo com a delegada, há denúncias de que a mulher já agredia filho com frequência e o estava torturando durante a videochamada para atingir o pai do menino.

Manaus/AM - Uma mãe, 22, foi presa em flagrante por torturar o filho, um menino de 3 anos, durante uma videochamadas com o pai da criança nessa quinta-feira (16). O caso ocorreu no bairro São José, zona Leste.

