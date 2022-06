Mãe pede ajuda para localizar adolescente desaparecida a caminho da escola em Manaus

A delegada Joyce Coelho, titular da Depca, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Rebeca que entre em contato com a Depca, por meio do número (92) 99486-4027, ou pelo 100, Disque Direitos Humanos.

Ainda segundo o BO, a mãe da adolescente acrescenta que Rebeca vinha conversando ao telefone com um indivíduo, cujo contato estava salvo sob o nome “Café” e que efetuava diversas ligações para a menina. No entanto, quando ela atendia, o homem desligava ou não falava.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e posteriormente transferido para Depca, Andreza Simone Alves Alcântara, 39, informou que sua filha se encontra em local incerto desde que saiu de casa com destino a sua unidade de ensino, situada na avenida Sumaúma, conjunto Galileia, bairro Cidade Nova, naquela mesma zona.

Manaus/AM - Rebeca Alcântara de Souza, de 16 anos, está desaparecida desde a tarde do dia 31 de maio deste ano, por volta de 12h40, quando saiu de sua residência, localizada no bairro Colônia Terra Nova, zona norte, com destino à escola.

