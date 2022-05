Mãe pede ajuda para encontrar filha desaparecida há mais de 2 meses em Manaus

Quem tiver informações sobre a localização de Evelin pode entrar em contato com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), por meio do número (92) 99486-4027, ou pelo 100, Disque Direitos Humanos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O) registrado pela mãe de Evelin, Elianara de Araújo Santos, 39, a adolescente saiu da casa do pai por volta das 20h30 do dia 24 de fevereiro deste ano sem informar o destino. Desde a data e hora mencionadas, a família não teve mais informações sobre a menina.

Manaus/AM - Evelin Santos de Souza, de 12 anos, está desaparecida há mais de 2 meses após sair da casa do pai no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

