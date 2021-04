Mãe entregar filha para homem estuprar em troca de bebidas, em Manaus

O homem vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, mas não foi preso por não estar com a adolescente no momento da denúncia. A mãe também vai responder pelo crime. E a menor deverá ser entregue para um parente próximo que possa lhe oferecer proteção e segurança. Caso contrário será levada para um abrigo.

De acordo com a conselheira, a vítima confirmou que namorava o homem e que sua mãe teria autorizado. A menina alegou que mantinha relações sexuais com o homem e que ele dava presentes, dinheiro para ajudar com as despesas da casa, além das bebidas alcoólicas.

