Mãe entra em desespero após jovem sumir a caminho de mercado em Manaus

Manaus/AM - Familiares de Luize Gabriely Nery de Souza, de 18 anos, acionaram a polícia para ajudar na busca a jovem que desapareceu neste domingo (2), na rua Polo Sul, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, para ir até um supermercado. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) a mãe de Luise, Ana Rita de Cassia, 35, informou que a filha entrou em um veículo da marca Renault, modelo Clio Branco, informando que iria encontrar algumas amigas, em um supermercado, localizado naquela mesma zona da capital, mas desde então, não retornou para casa. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Luize, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

