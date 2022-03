Mãe é presa por espancar filha de 12 anos em Manaus

A mulher responderá pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.

“Após tomarmos conhecimento, imediatamente nos deslocamos até a unidade educacional, onde constatamos a veracidade da denúncia. A adolescente estava com lesões visíveis no rosto e braço”, explicou a delegada.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes de investigação receberem uma notificação da escola em que a vítima estuda, informando que a adolescente estaria com diversos hematomas e que, supostamente, a mãe seria a autora da violência.

Manaus/AM - Uma mulher de 28 anos foi presa, na tarde de terça-feira (8), pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, cometido contra a filha, uma adolescente de 12 anos de idade. A ação policial ocorreu no bairro Redenção, zona Centro-Oeste.

