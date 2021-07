Mãe é presa com bebê de 3 meses dentro de quarto de motel em Manaus

Ao entrarem no cômodo, os PMs se depararam com o trio consumindo cocaína ao lado da bebê. Eles foram presos e levados para a sede da Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), mas foram soltos logo depois.

Manaus/AM - Uma mulher de 19 anos foi presa ao ser flagrada com uma bebê de três meses no quarto de um motel enquanto se drogava com outros dois homens, no bairro Cidade de Deus.

