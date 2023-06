Mãe é presa ao atacar filha a tesouradas no meio da rua no Amazonas

Manaus/AM - Uma mãe, de 39 anos, foi presa depois de agredir a própria filha a tesouradas nesse domingo (18), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. A mulher é detenta do regime semiaberto e tem várias passagens pela polícia por crimes como tráfico e tentativa de estelionato.

A acusada tem uma filha de 16 anos e outra bebê de apenas 11 meses. A mulher voltou a ser presa nesse fim de semana ao ser flagrada atacando a filha adolescente a tesouradas e arrastando a garota pelos cabelos no meio da rua Coronel Salgado, próximo a uma feira, no bairro São Francisco.

No início das agressões, a mulher estava com a bebê no colo. A criança foi retirada da mãe por uma vizinha durante a confusão. A adolescente foi golpeada no pescoço e nos braços, mas felizmente os ferimentos foram superficiais.

Ela foi socorrida, atendida pelo Conselho Tutelar e encaminhada a um abrigo. A mãe, por sua vez, foi presa e deve permanecer na cadeia. Recentemente ela já tinha sido detida novamente ao tentar passar dinheiro falso em um estabelecimento, mas em seguida foi liberada.